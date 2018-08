Marina e Alckmin definem seus candidatos a vice-presidente

O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin conheceu nesta quinta-feira sua companheira de chapa na disputa pela presidência da República, trata-se da senadora gaúcha Ana Amélia (PP). Ela aceitou o convite para compor a chapa com o tucano.

Para oficializar o acordo, falta resolver uma pendencia do PP no Rio Grande do Sul. Já que a seção gaúcha do partido havia decidido apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL).

Ao blog, Ana Amélia confirmou que precisa resolver a questão regional do PP. a candidatura ao Senado porque ela lidera as pesquisas. No Estado, a solução pensada prevê a retirada da candidatura de Luiz Carlos Heinze (PP) ao governo estadual e apoiar o candidato tucano a governador, Eduardo Leite.

Já a presidenciável Marina Silva fechou a aliança com o PV e terá como parceiro de chapa

o ex-deputado Eduardo Jorge.

Ex-integrante do PT, assim como Marina Silva, Eduardo se candidatou ao Palácio do Planalto em 2014 pelo PV. No segundo turno daquele ano, apoiou Aécio Neves (PSDB). A convenção nacional do Rede para confirmar a candidatura dela está marcada para o próximo sábado (4).

