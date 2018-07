Marina monta equipe com fiéis escudeiros para campanha

A pré-candidata da Rede Sustentabilidade à Presidência da República, Marina Silva, tem montado uma equipe seleta com aliados de longa data para as eleições deste ano. Seus escudeiros não a veem como uma Dom Quixote de saias lutando contra os moinhos de vento da velha política e dizem que isso poderia ser mal interpretado. Mas contam-se nos dedos os políticos que resistem ao lado dela na terceira tentativa de chegar ao Planalto.

Se o número é inexpressivo, eles argumentam que estar do lado de uma candidata popular, segunda colocada nas pesquisas de intenções de voto, é uma compensação. O deputado Miro Teixeira (RJ), decano da Câmara dos Deputados; o ex-ministro e ex-senador Pedro Simon, que construiu sua história na política cobrando punição de corruptos; o senador Randolfe Rodrigues (AP); o deputado judoca João Derly (RS); e a ex-senadora Heloísa Helena compõem o diminuto exército de políticos que continuam na trincheira ao lado de Marina.

Candidata a deputada federal em Alagoas, Heloísa Helena comanda a Fundação Rede Brasil Sustentável e viaja pelo Brasil há um ano montando as estruturas da sigla nos estados e colhendo subsídios para o programa de Marina. “Somos poucos e pequenos mesmo, mas temos raízes fortes. Eu continuo no campo de batalha ao lado de Marina. Para nós, nada nunca foi fácil. Eu e Marina temos diferenças, mas nos respeitamos e continuamos em frente”, afirma Heloísa Helena.

Pré-candidato ao governo do Rio e integrante do comitê de campanha de Marina, Miro diz que não é de todo ruim o afastamento da presidenciável dos políticos tradicionais. Ele não enxerga como “fracassadas” as tentativas frustradas de alianças com alguns dos partidos maiores, para que Marina tenha mais tempo de TV e melhor estrutura de campanha.

“A política tomou caminhos diferenciados e nós escolhemos o nosso. De certa maneira, fico satisfeito com nossa liberdade de atuação. Os melhores escudeiros da Marina são os anônimos, que lhe asseguram expressivos índices de popularidade”, avalia Miro.

De volta ao Rio Grande do Sul desde que deixou o Senado, Pedro Simon é um dos conselheiros de Marina. Ele diz que não tem função na campanha e continua ao lado da ex-ministra por causa de sua biografia de “mulher autêntica, ícone de ética e moral”.

Fora da área política, Marina se cerca de antigos e “apaixonados” colaboradores: o ambientalista João Paulo Capobianco, presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade e coordenador do programa de governo; os economistas Eduardo Giannetti e André Lara Rezende; os coordenadores da Rede Pedro Ivo Batista e Basileu Margarido; e a jornalista e ex-vereadora carioca Andrea Gouveia Vieira, coordenadora-geral de comunicação da campanha.

Com informações do Jornal O Globo