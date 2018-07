Marina Silva libera alianças estaduais da Rede após não conseguir partidos para sua coligação

Ainda sem partidos em sua coligação, Marina Silva liberou os diretórios estaduais da Rede para fazerem alianças regionais, sem veto à possibilidade de que o partido esteja em coligações com mais de um candidato à Presidência. Marina tem pouco mais de uma semana até a convenção nacional da sigla.

Para garantir a sobrevivência do partido, é preciso eleger um número suficiente de deputados federais para ultrapassar a cláusula de barreira que determina um mínimo de nove parlamentares em nove estados.

Os partidos de centro-esquerda, como PSB, PC do B e Podemos são possíveis alianças. Em Rondônia, a Rede já consolidou parceria com o PPS, e, no Paraná, a coligação foi formada com o PPL e PSDC.

AGÊNCIA DO RÁDIO MAIS