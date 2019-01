Posted on

O edital para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) foi divulgado e as inscrições que começou na última quarta-feira, 23, e serão encerradas no dia 13 de fevereiro de 2019.

