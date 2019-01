Matrículas da rede municipal de Caucaia seguem até dia 25 de janeiro

Posted on

Iniciado no dia 18 de dezembro de 2018 o calendário de matrículas segue até o próximo dia 25 de janeiro para os alunos da rede municipal de ensino em Caucaia.

Nas escolas que não aderiram em 2018 aos sábados letivos, acontece nos dias 7 e 8/1 a matrícula da Educação Especial/Inclusiva de alunos com deficiência; nos dias 9 e 10/1 a matrícula dos alunos veteranos da Educação Infantil; e no dia 11/1 inicia-se a matrícula dos alunos aprovados do Ensino Fundamental e Educação de Jovens Adultos (EJA).

Já nas escolas que aderiram aos sábados letivos, os dias 8, 9 e 10/1 são reservados à matrícula dos alunos recuperados e reprovados no Ensino Fundamental e EJA.

Os documentos necessários para realizar a matrícula dos alunos veteranos são: duas fotos 3×4, Número de Identificação Social (NIS), número do cartão do Benefício de Prestação Continuada (BCP), cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para os alunos da educação especial/inclusiva deve ser levado, ainda, o laudo médico.

Já para alunos novatos a documentação é mais extensa: Registro de Nascimento, duas fotos 3×4 recentes, comprovante de residência, Número de Identificação Social (NIS), cartão de vacinação (para alunos da educação infantil), número do cartão do Benefício de Prestação Continuada (BCP), Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, os alunos da educação especial/inclusiva devem apresentar laudo médico.

Com informações Prefeitura de Caucaia