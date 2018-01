Matrículas de alunos novatos começam na próxima segunda nas escolas estaduais

As matrículas para alunos novatos nas escolas estaduais, localizadas em Fortaleza, terão início na próxima segunda-feira (22) e seguem até o dia 02 de fevereiro. Estão sendo ofertadas cerca de 15 mil vagas nas escolas de Ensino Médio da rede pública estadual da Capital.

A matrícula é uma atividade que acontece na escola, organizada de forma ágil e facilitando o atendimento à população. Não há a necessidade de filas durante o processo.

Os pais e responsáveis devem levar a cópia da certidão de nascimento e transferência ou declaração de escolaridade, além de uma pasta escolar e duas fotos 3×4. É recomendável que o aluno apresente os documentos de Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) mas quem não estiver com a documentação solicitada, poderá entregar à escola em outra data. Os interessados devem procurar a unidade de ensino mais próxima de sua residência.

Nesta última fase do processo de matrícula, o atendimento é voltado a novos alunos, em geral, oriundos da rede particular ou que, por algum motivo, abandonaram o ano letivo antes de sua conclusão. A gestão do processo de matrícula é realizada pela Secretaria da Educação do Ceará, por meio das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes) e das Superintendências das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), e respectivas escolas. Esse processo é ainda articulado entre as redes públicas estadual e municipais de ensino.

Até esta sexta-feira (19), ocorreu a fase de remanejamento interno (alunos que já são da rede estadual, mas precisam mudar de escola) e externo (alunos da rede municipal, que finalizam o 9º ano do ensino fundamental, por exemplo, e terão que cursar o Ensino Médio na rede estadual). As vagas dos alunos veteranos também estão asseguradas.

No Interior, cada Crede dispõe de um cronograma próprio paras as escolas de sua abrangência, conforme o calendário letivo escolar.

Processo de Matrícula

O processo de Matrícula é desenvolvido em três etapas: 1 – matrícula de alunos veteranos; 2 – remanejamento interno (alunos que já são da rede estadual mas que precisam mudar de escola) e externo (alunos da rede municipal migrando para a rede estadual); 3 – alunos novatos. As etapas de matrícula de veteranos e remanejamento ocorrem, em Fortaleza, nas primeiras semanas de janeiro. Esta última é realizada entre Seduc e Secretarias Municipais, a partir de um planejamento prévio entre gestores das escolas estaduais e municipais, sob a coordenação da Sefor/Crede.

Com informações da Seduc