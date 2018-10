Matrículas para Curso de Ascensão Profissional da Polícia Civil e da Pefoce iniciam nesta sexta

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE), por meio da Célula de Ensino a Distância (Cedis), realiza no período de 26 a 29 de outubro, a matrícula para os Cursos de Ascensão Profissional da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Os profissionais indicados por suas instituições devem preencher a ficha de matrícula online, disponível no link: http://matricula.aesp.ce.gov.br/sismatAesp/ – utilizando o número do seu CPF para fazer login e a matrícula funcional como senha.

O curso será realizado na modalidade de ensino semipresencial. Os seminários previstos para a aula inaugural e encerramento do curso serão realizados na modalidade presencial, e a participação do aluno é obrigatória.

Para conferir a relação dos profissionais indicados, para participar dos cursos, clique nas listas abaixo:

Polícia Civil

Pefoce

Cronograma de Atividades dos cursos de ascensão profissional da Polícia Civil e da Pefoce

Matrículas on-line: das 8h do dia 26 até as 17h do dia 29 de outubro de 2018

Início do Curso (Seminários I e II – presencial): 31/10/2018

Aulas EAD: das 8h do dia 01/11 às 17h do dia 30/11/2018

Seminário de Encerramento (presencial): 30/11/2018

Mais informações:

Secretaria Acadêmica – Sacad: (85) 3296.0403/ 3296.0664

Célula de Ensino a Distância – Cedis: (85) 3296.0672

