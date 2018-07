MBL pede ao TSE que declare já Lula inelegível

Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), entraran com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que a Corte declare de forma imediata a inelegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se autodeclarou pré-candidato à presidência da República, mesmo condenado e preso na Operação Lava Jato.

O Movimento solicita ao TSE que impeça “desde já” o registro de candidatura do petista. Conforme a lei eleitoral, após a convenção partidária, o partido tem até o dia 15 de agosto para requerer à Justiça Eleitoral os registros dos candidatos escolhidos.

O movimento destaca que Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e que desde a publicação do acórdão do TRF-4 “não há dúvidas” de que Lula “está inelegível”, com base na Lei da Ficha Limpa.

O movimento ainda pede que a Corte proíba Lula de praticar atos de campanha, e de ser citado em pesquisas eleitorais. O TSE está de recesso durante todo o mês de julho.

Com informações do UOL