Médico-fenômeno do Youtube lança primeiro livro

Tema de palestras-show, o tema Viva com Saúde, Viva com Paixão – Libido, chega ao público com o médico cirurgião vascular Dayan Siebra, agora, no formato de livro. No seu primeiro livro, o também Youtuber mostra como podemos dar mais atenção ao nosso corpo, às nossas intimidades, tornando-nos capazes de assumir o controle da nossa qualidade de vida.

O evento de lançamento do tão esperado livro acontece no próximo dia 25, na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar Fortaleza, às 19h. Os seguidores do médico na internet e conferências poderão aprofundar esta fascinante rota de manutenção do equilíbrio corporal e da libido, desvendando nosso sistema celular básico, um mundo invisível que dirige nossos resultados em relação à nossa saúde, ações e sentimentos, tanto bons quanto maus, a cada momento de nossa vida.

Todas as pessoas possuem desejos internos gigantescos, que se não forem ativados podem permanecer adormecidos por toda a existência. Neste livro, estudei medicina por seis anos, mais quatro anos de residência médica e um ano e meio de pós-graduação em Medicina Ortomolecular.

Tenho 20 anos de formado e vi muitos pacientes em toda essa caminhada atravessarem tanto os limites do prazer como da dor. E posso garantir para você uma coisa, nada é mais determinante na vida do que passar por momentos de dor. A dor pode ser nossa cruz ou pode ser nossa maior aliada vida, explica Dayan.

Segundo o médico cratense, é fundamental acionar a chave do controle hormonal desse mundo biológico, que sem isso o indivíduo estará impedido de envelhecer com qualidade de vida, ficando cada vez mais uma pessoa velha e sem saúde.

Envelhecimento

Envelhecer com saúde não é nenhum problema, mas tudo ao contrário disso é disfuncional. Para Dayan, tudo isso a pessoa irá entender através de estratégias simples que muitas vezes já as têm apresentado em seus vídeos diários no Youtube.

Também irei lhe mostrar que podemos quebrar os padrões emocionais e comportamentais limitadores de saúde e felicidade, usando alguns passos simples e eficazes para o condicionamento hormonal, nutricional e finalmente, biológico, gerando mudanças verdadeiramente duradouras em sua vida, defende Dayan.

Neste livro, Siebra mostra que existe vida após a queda de um hormônio chamado testosterona e que não somos obrigados a envelhecer sem desejo sexual, sem libido, pois a libido é fundamental para que possamos nos conectar a quem nós amamos, satisfazendo assim uma das principais necessidades básicas da humanidade, que por sinal não é o sexo por si, mas a conexão e a intimidade.

Mas para termos conexão e intimidade sexual, precisamos de libido, sendo ela o convite de entrada para uma vida apaixonante (Dayan Siebra)

Saúde

Médico cirurgião vascular há 19 anos e com especialidade em medicina ortomolecular, após passar por um ataque de pânico ocasionado por horas exaustivas de plantões que também o gerou gastrite, esofagite, hipertensão e obesidade, Dayan decidiu mudar completamente sua qualidade de vida e assim passou a procurar vários cursos de autoconhecimento.

Com três formações em Coaching nas maiores e mais bem conceituadas Instituições de coaching no Brasil, uma formação em Máster Coaching e estrado Internacional em Coaching na Flórida (EUA) coaching. Esses títulos levaram Dayan a ministrar palestras tanto nacionais como internacionais na área de Coaching e medicina ortomolecular.

Serviço:

Lançamento do Livro Viva com Saúde, Viva com Paixão – Libido, do médico Dayan Siebra (Editora Cene)

Local: Livraria Rio Mar Fortaleza

Dia 25 de janeiro, sexta-feira, 19h

Valor: R$39,90 / 160 páginas