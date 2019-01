Médico Henrique César elogia Projeto Multiplicadores da Saúde, mas alerta para se evitar fisiologismo eleitoral

Posted on

O professor e médico ortopedista Henrique César elogiou, nesta quinta-feira (31), em seu comentário no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Estado), o Projeto Jovens Articuladores da Saúde, lançado pela Prefeitura da Capital, mas alertou para a iniciativa não ganhar cunho político e de fisiologismo eleitoral.

O edital foi lançado na última segunda-feira (28), na Rede Cuca Mondubim, e promove seleção de jovens multiplicadores e dinamizadores para atuação como articuladores da saúde no âmbito da rede de atenção primária do município. Ao todo, serão ofertadas 84 vagas, 70 para multiplicadores e 14 para dinamizadores. A ação terá duração de 10 meses.

Henrique disse que o programa é uma boa iniciativa – o comparou ao projeto agentes de saúde, implantado nos anos 80 – e o definiu como boa política de saúde, embora cometa um grande equívoco: a desobrigação do jovem em morar na comunidade em que vai atuar.

