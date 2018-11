A maioria dos 63 médicos cubanos que viviam no Cariri e no Centro-Sul do Ceará já deixaram o estado, segundo a coordenação do Programa Mais Médicos na região. Na noite dessa terça-feira (27), os médicos embarcaram no Aeroporto de Juazeiro do Norte retornando ao país de origem.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Welton Silva, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!