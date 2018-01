Medo da Reforma da Previdência e idade aumentam em 50% pedidos de aposentadoria de servidores

O número de servidores federais que pediram aposentadoria entre janeiro e novembro de 2017 subiu de 14.563 para 21.371, na comparação com o mesmo período em 2016. O crescimento registrado no período foi de 46,7%, de acordo com dados do Ministério do Planejamento. Essa é a maior marca desde 1998, quando foram feitas 24.483 solicitações. Em todo o ano de 2016, 15.499 servidores federais requisitaram aposentadoria.

O governo e analistas atribuem o aumento expressivo nos pedidos em 2017 às discussões sobre a reforma da Previdência e à idade média do servidor público federal, hoje em torno de 45 anos. Atualmente 56,5% dos servidores na ativa têm idade acima de 41 anos. Os que estão acima de 51 anos somam 36%.

Para analistas uma eventual reforma não deve retirar direitos de quem já está muito perto de se aposentar, ou preenche os requisitos para já fazer o pedido, mas há o efeito psicológico das discussões. Muitas vezes a insegurança e, às vezes, desconhecimento leva o servidor a se aposentar.

Atualmente cerca de 20% dos servidores federais têm abono de permanência, ou seja, continuam a trabalhar mesmo tendo direito a se aposentar. Nesse caso, o governo devolve a contribuição previdenciária do funcionário em troca de tê-lo por mais tempo na ativa.

O governo ainda trabalha para conseguir os 308 votos necessários para aprovação da reforma da Previdência na Câmara em fevereiro, conforme estipulado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Com informações do Congresso em Foco