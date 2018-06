Meirelles diz que o MDB está entusiasmado com sua candidatura

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à Presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, afirmou que há “entusiasmo” dentro do MDB pelo país inteiro com sua candidatura. “Agora é uma oportunidade histórica de corrigirmos os erros do país e continuar crescendo”, disse ele, durante o Unica Fórum 2018, realizado em São Paulo, nesta segunda-feira, 18, pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), que reúne os pré-candidatos às eleições deste ano.

Segundo Meirelles, a greve dos caminhoneiros fez com que muitas pessoas começassem a se preocupar com as propostas dos candidatos dos extremos. Para ele, de um lado, há postulantes com proposta de voltar atrás nas reformas (Ciro Gomes, do PDT) e, de outro, há quem defenda distribuição de armas (Jair Bolsonaro, do PSL). “Isso não vai dar certo”, afirmou o ex-ministro.

Meirelles disse ainda que acredita que o Brasil pode crescer 4% ao ano, com aumento da arrecadação, do emprego e da renda. O pré-candidato elogiou o agronegócio. “A agroindústria brasileira está cada vez mais modernizada. Fico impressionado com o aporte de tecnologia. Isso mostra a capacidade do setor de competir com o mundo”, disse.

Com informações do Jornal O Estado de São Paulo