Membros da Comissão Intersetorial sobre Direitos da Pessoa Idosa são nomeados

Foi publicada no Diário Oficial do Município portaria de nomeação de nove membros da Comissão Intersetorial sobre Direitos da Pessoa Idosa (CIDPI). A iniciativa é da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (SDS).

A finalidade da CIDPI é subsidiar a implementação de políticas púbicas que efetivamente garantam os direitos de pessoas idosas no que se refere à melhoria da qualidade de vida desta população. O colegiado irá demandar a adequação em metodologias e mecanismos de planejamento de ações finalísticas com foco nesta temática.

Os representantes da Comissão nomeados são: Edilene Veríssimo Paulo Lima, Ana Cristina Dias Carneiro, Rosana Brasil de Andrade, Samily Maria Evangelista, Izabel Cristina de Abreu, Eveline Alves Ribeiro, Maria do Rosário Lima Cavalcante Coelho, Amélia Pessoa de Sousa e Virna Maria Aguiar Frota.