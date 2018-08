Menina com paralisia ganha na Justiça direito de receber remédio à base de maconha: ‘estamos esperançosos’, diz mãe

Ana Júlia mora em Pacoti, região da Serra de Baturité, no Ceará. Desde os dois anos de idade, ela sofre de quadros epilépticos que segundo a mãe, Rita Helena Rocha Lima, acabam regredindo os avanços no tratamento. “Quando ela escuta qualquer barulho muito alto, como se tomasse um susto, ela entra em um quadro de epilepsia que dura cerca de 1 a 2 minutos. Ela chega a ter 30 convulsões por dia”, relata.

Depois de tentativas de tratamentos com diversos remédios, incluindo inibidores do sistema nervoso e anticonvulsionantes diários, Ana Júlia fez uso de uma amostra da medicação à base de canabidiol, em junho deste ano. A partir daí houve uma melhora significativa, quando o número e a intensidade das crises diminuíram significativamente.

“Os quatro últimos anos têm sido de experiência em remédios. Ela já testou todas as outras combinações de medicamentos e não têm resultado positivo. A médica que a acompanha desde os dois anos de idade foi a um congresso em São Paulo e conseguiu uma amostra de canabidiol. Na semana em que ela tomou, as crises diminuíram, chegou a passar um dia sem ter nenhuma convulsão”, conta Rita Helena.

O Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa) da Defensoria Pública do Estado do Ceará foi procurado por Rita Helena para judicializar uma ação requerendo o fornecimento do remédio na dosagem recomendada pela médica, já que o tubo de 10 ml de canabidiol pode custar mais de 200 dólares. Além disso, a compra só é realizada mediante exportação dos Estados Unidos e com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).