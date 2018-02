Menino de seis anos é encontrado sozinho e ferido pela Polícia Militar em Iguatu

A Polícia Militar encontrou um menino sozinho na noite da última sexta-feira, 9, no município de Iguatu, na região Centro-Sul do Ceará. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a criança estava na rua Adeodato Matos Cavalcante, no bairro Aeroporto, com um ferimento na cabeça, além de estar desorientada. O menino foi levado pelos militares que o encontraram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município. O conselho tutelar foi acionado e a mãe do menino localizada.

Com informações do Jornal O Povo