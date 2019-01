Menos bebida alcoólica nos postos de combustíveis: Camilo poderia imitar medida do Governo de SP

Uma medida adotada pelo Governo de São Paulo poderia ser copiada pelo Estado do Ceará como iniciativa para barrar muitos motoristas que bebem e pegam a direção do carro. O governador de São Paulo João Doria (PSDB) sancionou um projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas dependências dos postos de combustível de todo o Estado.

De acordo com a lei, a ingestão de álcool fica autorizada no interior das lojas de conveniência e restaurantes, além de áreas restritas e delimitadas que não se confundam com a pista de abastecimento de veículos. Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo dessa quinta-feira, 17, a medida já está em vigor.

Conforme o texto da lei, os postos de gasolina deverão fixar avisos de proibição em pontos de ampla visibilidade e advertir os infratores sobre a proibição. “Em caso de persistência“, diz o texto, “o infrator será retirado do local, utilizando-se força policial, se necessário“.

A lei disciplina penalidades a quem a descumprir: o responsável pelo posto de combustível está sujeito a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, como multa, apreensão de produto, intervenção administrativa, cassação de licença do estabelecimento e imposição de contrapropaganda.