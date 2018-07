Mensagens sobre alvarás da Prefeitura de Fortaleza devem ser votadas em convocação extra da Câmara

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) realizará na segunda, 30, reunião extraordinária para discutir mensagem do prefeito Roberto Cláudio, com novas regras para os alvarás de funcionamento de negócios na Capital cearense.

A convocação dos vereadores começou a ser encaminhada aos gabinetes dos parlamentares na Casa nesta quarta, 25. O encontro ocorre às vésperas do retorno das sessões ordinárias, que recomeçam na próxima quarta-feira, 1º.

De acordo com o vereador Eron Moreira (PP), o tema vinha sendo discutido com mais intensidade desde o começo da semana. Segundo ele, na segunda-feira, 23, o presidente da Casa, Salmito Filho (PDT), reuniu-se com empresários para ouvir as demandas sobre o assunto e, na terça-feira, 24, em encontro dele foi com o prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Com informações Edison Sousa