Mercado contrata 386,7 mil aprendizes em 2017

Programa que incentiva a inserção de jovens no mercado de trabalho, a Aprendizagem Profissional encerrou 2017 com a contratação de 386,7 mil jovens. Esse número ficou praticamente estável em comparação com o registrado no ano anterior, segundo o Ministério do Trabalho.

No ano passado, o setor que mais contratou aprendizes foi o comércio, com 97,7 mil jovens, seguido pela indústria da transformação, com 94,6 mil contratações. As posições mais ocupadas são as de assistente administrativo e auxiliar de escritório. Pela lei, todas as empresas de médio e grande porte devem manter funcionários de 14 a 24 anos em seus quadros.

Fonte: Governo do Brasil, com informações do Ministério do Trabalho