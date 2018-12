Mercado financeiro volta a reduzir estimativas para inflação oficial

Posted on

Especialistas do mercado financeiro reduziram pela oitava vez seguida a estimativa para a inflação neste ano. Segundo pesquisa feita pelo Banco Central, o Boletim Focus, as projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do País, passou de 3,71% para 3,69%.

O Boletim Focus é um relatório divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central e reúne as previsões de 100 analistas a respeito dos indicadores econômicos.

Os dados divulgados pelo boletim nesta segunda-feira (24) mostram ainda que os analistas esperam que a inflação fique dentro dos parâmetros perseguidos pelo Banco Central, que permite uma variação do IPCA de 3% a 6%, nos próximos anos.

Em 2019, a expectativa é que o IPCA termine o ano em 4,03%; em 2020, 4%; e, em 2021, as projeções apontam para uma inflação em 3,75%.

A pesquisa ainda traz previsões positivas para o Produto Interno Bruto (PIB) para este e para os próximos anos. Em 2018, os analistas acreditam que a economia vai crescer 1,30%. Em 2019, essa taxa será de 2,53%. Em 2020 e 2021, o crescimento esperado é de 2,50%.

