Mercado Municipal de Caucaia tem 75% de reforma executada

Iniciada em setembro de 2018, a obra de reforma do Mercado Municipal Juaci Sampaio Pontes, localizado no Centro de Caucaia, está com 75% do projeto executado. O investimento é de R$ 1,4 milhão e tem como prioridade a execução de melhorias na segurança da coberta, que está sendo totalmente modificada. Também estão sendo reformadas as quatro fachadas laterais do prédio.

Ao todo, o Mercado é composto de seis galpões. Os dois centrais foram reformados na primeira etapa da obra, em 2017. Nesta segunda etapa, os quatro galpões restantes, dois do lado esquerdo e mais dois do lado direito, estão sendo trabalhados.



Para isso, toda estrutura metálica de aço danificada dos galpões I e II foi demolida e já está concluída a reforma. Nos dois galpões com obras concluídas, os técnicos estão dando suporte a pequenas manutenções hidráulicas.

Nos galpões V e VI, já foi concluída a demolição das vigas de aço e estão sendo preparados os apoios para a nova estrutura metálica da coberta. Ainda nesta semana, a Prefeitura providenciará os apoios da nova coberta.

Toda a cobertura é revestida com estrutura metálica. A fachada terá engenharia ventilada. O prazo para conclusão será de 55 dias.