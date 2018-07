Mês é de conscientização quanto às hepatites virais; saiba como se prevenir

No dia 28 de julho é comemorado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, data instituída pela Organização Mundial da Saúde. Mas durante todo o mês a campanha Julho Amarelo tem o objetivo de conscientizar a população sobre as formas de prevenção e controle da doença.

O tipo B pode ser prevenido por meio das vacinas Hepatite B e Pentavalente. A primeira consiste em uma dose administrada logo após o nascimento, podendo ser tomada até um mês de idade. A Pentavalente, que também previne contra outras patologias, deve ter sua primeira dose aplicada aos dois meses, a segunda aos quatro meses e a última dose aos seis meses. Todas fazem parte do calendário nacional de vacinação e estão disponíveis nas salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde de Caucaia.

Já para a hepatite C não existe vacina, mas há tratamento. Ela é transmitida pelo contato com o sangue contaminado, o que pode acontecer através do uso compartilhado de agulhas ou seringas e durante uma relação sexual sem proteção, por exemplo. O diagnóstico precoce é um dos principais objetivos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que desde março vem descentalizando a oferta dos testes para a detecção da doença.

Em Caucaia, é possível ter acesso aos testes rápidos de hepatites B e C em postos de saúde, conforme a disponibilidade das unidades, e no Serviço de Atenção Especializada (SAE), no Centro da Sede.

Os usuários geralmente buscam o serviço por encaminhamento, mas quem deseja obter o exame pode ir diretamente ao SAE às quintas e sextas-feiras, de 8 horas às 14 horas.

O SAE também oferta a testagem rápida para diagnóstico do HIV e sífilis.

COM PREFEITURA DE CAUCAIA