Mês Internacional da Juventude conta com ações em Fortaleza

Até nesta quarta-feira, 22, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) promove o II Encontro da Juventude com o tema “Diversidade Cultural”. Durantes os três dias, cerca de 800 jovens devem participar do evento cuja programação inclui palestras, oficinas, apresentações artísticas dos jovens e de grupos artísticos locais e bate-papo com convidados. As ações ocorrem nas unidades do IJCPM do RioMar Kennedy e do RioMar Fortaleza e no Teatro RioMar Fortaleza.

A programação começou ontem, com os jovens participando de um cinedebate com a jornalista e mestre em Comunicação, Janayde Gonçalves, às 14h, no IJCPM do Presidente Kennedy. Já na unidade do RioMar Papicu, às 14h, ocorre um bate-papo com o Coletivo Mães pela Diversidade, e às 15h, uma oficina de instrumentos musicais alternativos com o Mestre Júnior Brasil do Grupo Kebra Mola.

Hoje, é a vez dos jovens da unidade do RioMar Kennedy participarem de um bate-papo com o Coletivo Mães pela Diversidade, às 9h. No bairro Papicu, acontece cine debate com a professora Janayde Gonçalves, a partir das 15h.

O encerramento do II Encontro da Juventude será no dia 22 de agosto, com um grande evento no Teatro RioMar Fortaleza, das 13h às 18h, que contará com palestras, apresentação teatrais, bate-papo com a cantora Di Ferreira, com regentes do Coral do IAPS e com o Mestre Júnior Brasil, fundador do Grupo Kebra Mola e idealizador de projetos sociais no bairro Vicente Pinzon. Um dos destaques da programação será a abertura da exposição fotográfica “Fortaleza: Olhares e Culturas”, produzida pelos jovens do IJCPM.

Troca de experiências

No ano passado, o Encontro da Juventude teve sua primeira edição no mês de setembro, promovendo muita troca de experiências entre mais de 450 jovens de comunidades locais com base no tema “Novas Tecnologias, mídias e juventude: Um clique para o mundo”. Na ocasião, foram lançados um aplicativo de celular ‘Mulheres Não Se Calem’, desenvolvido pelos jovens do IJCPM, com intuito de ajudar a população no combate à violência contra a mulher em Fortaleza, e uma bengala com sensor para auxiliar deficientes visuais. Além disso, a programação contou com palestras, debates, talk shows, apresentação de projetos de empreendedorismo e exposição fotográfica, desenvolvidos pelos jovens.

Sobre o IJCPM

Em Fortaleza, o Instituto JCPM de Compromisso Social atua na capacitação de jovens de comunidades para o mercado de trabalho, com cursos gratuitos oferecidos em parceria com o Senac/CE. São duas unidades: uma no RioMar Fortaleza e outra no RioMar Kennedy. Ao todo são beneficiados 13 bairros do entorno do Papicu e oito do Presidente Kennedy. Cerca de 7 mil jovens já foram capacitados pelos programas de Qualificação para o Varejo nas duas unidades e desses cerca de 1.500 já foram inseridos no mercado de trabalho.

