Mesa de Sarto, para comando da Assembleia, tem Santana, como vice-presidente e Evandro, 1º Secretário

O deputado estadual José Sarto (PDT), candidato de consenso à Presidência da Assembleia Legislativa, anunciou, nesta quarta-feira, 30, em entrevista coletiva, os nomes dos integrantes da Mesa Diretora do Legislativo para o biênio 2019/2020.

Sarto, ao lado dos demais membros da Mesa Diretora, será eleito presidente da Assembleia, nesta sexta-feira, 1º, após serem empossados os 46 deputados estaduais. O pedetista, que exercerá o 7º mandato consecutivo, esperou quase 15 anos para transformar em realidade o sonho de presidir a Assembleia Legislativa.

Ao falar sobre os nomes da Mesa Diretora, Sarto voltou a falar sobre a importância de levar a Assembleia Legislativa para mais perto da população a partir da estrutura física e de pessoal que dispõe hoje o Legislativo do Ceará. Disse que, dentro desse pensamento, irá intensificar o debate interno e externo, ou seja, com os diferentes segmentos da sociedade.

Um dos nomes que surgiram como surpresa foi do deputado Fernando Santana que, no primeiro mandato, irá compor a Mesa Diretora como 1º Vice-presidente da Assembleia Legislativa. Santana disse que a definição do seu nome é fruto da unidade no PT.



MESA DIRETORA – BIÊNIO 2019-2020



Presidente: Sarto Nogueira (PDT)

Primeiro Vice-presidente: Fernando Santana (PT)

Segundo Vice-presidente: Daniel Oliveira (MDB)

Primeiro Secretário: Evando Leitão (PDT)

Segunda Secretária: Aderlânia Noronha (SD)

Terceira Secretária: Patrícia Aguiar (PSD)

Quarta Secretária: Leonardo Pinheiro (PP)



Vogais:

Osmar Baquit (PDT);

Bruno Gonçalves (PR);

Romeu Aldigueri (PDT).