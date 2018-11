Mesmo com leilão do BC, dólar fecha em alta de 0,43%

A cotação da moeda norte-americana voltou a subir hoje (29), mesmo com o leilão extraordinário realizado pelo Banco Central. O dólar comercial fechou em alta de 0,43%, cotado a R$ 3,857 para venda após duas quedas seguidas causadas pelos leilões extraordinários do BC.

Ontem (28), a moeda fechou em queda de 0,93%. O leilão de hoje ofertou US$ 1,25 bilhão em venda futura, com a promessa de recompra, o chamado leilão de linha.

O Ibovespa, índice da B3, encerrou o pregão de hoje em alta de 0,51% com 89.709 pontos, mantendo o viés de subida também registrado no fechamento de ontem (28) de 1,55%.

A B3 atingiu durante a sessão de hoje sua maior pontuação com 89.909 pontos registrados à tarde. O recorde de fechamento do Ibovespa ocorreu em 5 de novembro passado, com 89.598 pontos.

Com informações Agencia Brasil