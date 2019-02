Mesmo contribuindo, segurados têm dor de cabeça ao pedir o benefício

Os segurados da Previdência Social precisam, a cada dia, renovar a paciência para esperar a resposta sobre pedidos de benefícios já que a demora do INSS gera reclamações na Grande Fortaleza e no Interior do Ceará. A espera pode superar os três meses, gerando impaciência nos segurados, principalmente, para quem solicita aposentaria e tem pressa em colocar a grana no bolso.

O aumento na demanda de pedidos de aposentadoria, a quantidade reduzida de servidores do INSS e nos contratempos com o sistema de digitalização de processos podem ser os motivos dessa lentidão. Os segurados, que cumprem as regras, não querem, no entanto, saber dos problemas internos no INSS e, com razão, precisam de respostas rápidas.

O INSS, que tem uma máquina administrativa cara, não pode ignorar o sofrimento dos segurados que querem apenas ser tratados com respeito e sem burocracia.

O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 27 emissoras no Interior do Estado)



