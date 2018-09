Meta da vacinação contra Polio e Sarampo é atingida pelo Ceará antes do fim do prazo

O Ceará atingiu 95% das crianças entre 12 meses e 5 anos completos com a vacinação de Polio e Sarampo, alcançando, quatro dias antes do fim da Campanha Nacional, a meta indicada pelo Ministério da Saúde. Segundo o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), no Estado, foram liberadas 492.104 mil doses de imunização contra pólio e outras 491.864 mil contra sarampo.

No País, a cobertura vacinal na faixa etária de três e quatro anos se encontra acima da meta, com 96,95% e 95,44%, respectivamente. No entanto, a maior preocupação é com faixa de um ano de idade, cuja cobertura ainda está em 85,45%. A Campanha termina na próxima sexta-feira (14), entretanto as dosagens serão oferecidas durante todo o ano.

Além do Ceará, também atingiram a porcentagem mínima proposta os estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba, Maranhão, Sergipe, Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia e Amapá. Capitais como Recife (PE), Macapá (AP), Porto Velho (RO) e Vitória (ES) superaram a meta da campanha. Manaus, que iniciou a vacinação antes devido ao surto de sarampo na região, também já vacinou 95% do público-alvo, com 103% de cobertura vacinal contra o sarampo, e de 95,23%, para a poliomielitemielite.