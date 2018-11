Meteorologia prevê mais chuvas em Fortaleza no fim de semana

Após um período de fortes chuvas em Fortaleza na manhã de hoje (30), a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para o fim de semana é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões do estado.

As precipitações são resultado da presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), o principal sistema meteorológico que atua durante o período de fevereiro a maio no Ceará, conhecido como quadra chuvosa.

Houve transtornos nas ruas, com semáforos apagados, queda de árvores e com o desabamento do muro de um supermercado recém-inaugurado. Apesar disso, a Defesa Civil de Fortaleza não registrou ocorrências graves.

A forte chuva também afetou voos que chegavam à cidade. Segundo a assessoria de imprensa da Fraport, administradora do Aeroporto Internacional Pinto Martins, três aviões não conseguiram pousar na pista do aeroporto e alternaram para outros aeroportos.

Até as 13 horas (horário local), a Funceme registrou precipitações de 70 milímetros (mm) na capital. No Ceará, além de Fortaleza, houve chuvas em mais 12 municípios, resultado também da atuação de um Cavado de Altos Níveis (CAN) na porção leste do Nordeste brasileiro. A previsão, segundo a Funceme, é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões do estado.

AGÊNCIA BRASIL