Metrô de Fortaleza tem crescimento de quase 20% na quantidade de passageiros em 2017

A Linha Sul do Metrô de Fortaleza registrou aumento de 19,8% no número de passageiros transportados em 2017, em relação ao ano de 2016. O índice considera o total de usuários do metrô de janeiro a dezembro. No total, foram 6,5 milhões de pessoas atendidas no ano passado, em comparação com 5,4 milhões de passageiros em 2016. A evolução na estatística de passageiros transportados na Linha Sul tem sido uma constante a cada ano, mostrando a importância da linha para a integração da Região Metropolitana de Fortaleza.

Em 2016, o aumento f​oi de 17% em relação a 2015. Em 2015, houve crescimento de 41% em relação a 2014. Diversos investimentos ​para amplia​r ​o serviço ofertado e ​os ​constates esforços para melhoria da qualidade do transporte estão no contexto desse crescimento. Somente em 2017, a Linha Sul passou por três ampliações de horário, fechando o ano com funcionamento de 5h30 às 23h. Antes, o equipamento funcionava de 7h às 19h.

Além disso, a Cia Cearense de Transportes Metropolitanos – operadora do sistema – reduziu o intervalo de espera pelos trens, de 20 para 17 minutos, aumentou o número de viagens durante o horário de operação, e com isso, aumentou o número de viagens, reduzindo a lotação dos trens. Isso foi possível graças a ampliação da frota operacional, que subiu de 8 para 10 trens elétricos.

Outra melhoria foi o início do funcionamento do sistema de bilhetagem eletrônica. Com ele, os bilhetes de papel foram aposentados, e hoje a população utiliza cartões eletrônicos recarregáveis para embarcar no metrô. Também foram contratados 148 novos profissionais para reforçar o funcionamento dos sistemas metroviários.​

Balanço

Considerando todas as linhas metroviárias em operação no Ceará, a Cia Cearense de Transportes Metropolitanos transportou 9,2 milhões de passageiros em 2017​, o que representa aumento de 11,7% em relação aos 8,2 milhões de passageiros transportados em 2016. Neste dado estão computados as estatísticas das linhas Sul, Oeste​ ​e VLTs de Sobral e do Cariri.

Com informações do Governo do Estado