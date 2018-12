Metrofor anuncia horários das linhas de trens no período natalino

As linhas metroferroviárias funcionarão em caráter excepcional neste período natalino. No dia 24, todas as estações em Fortaleza, Região Metropolitana, Sobral e Cariri fecharão suas bilheterias mais cedo que o horário habitual, seguindo o esquema mostrado abaixo. No dia 25, não haverá operação em nenhuma das linhas. A partir do 26, será retomada a operação nos horários regulares de cada linha.

Linha Sul:

24/12 (seg) – Operação em horário excepcional, de 5h30 às 18h15.

25/12 (ter) – Não haverá operação.

26/12 (qua) – Operação em horário normal, de 5h30 às 23h.

Linha Oeste:

24/12 (seg) – Operação em horário excepcional, de 5h30 às 18h10.

25/12 (ter) – Não haverá operação.

26/12 (qua) – Operação em horário normal, de 5h30 às 20h40.

VLT Parangaba-Mucuripe:

24/12 (seg) – Operação somete no turno da manhã, de 6h às 12h40.

25/12 (ter) – Não haverá operação.

26/12 (qua) – Operação em horário normal, de 6h às 13h e 16h40 às 20h.

VLT do Cariri:

24/12 (seg) – Operação em horário excepcional, de 6h às 17h55.

25/12 (ter) – Não haverá operação.

26/12 (qua) – Operação em horário normal, de 6h às 19h.

VLT de Sobral:

24/12 (seg) – Operação em horário excepcional na Linha Norte, de 5h30 às 18h15 no sentido Novo Recanto a Cohab III e até 18h40 no sentido Cohab III a Novo Recanto. Operação em horário excepcional na Linha Sul, de 5h30 às 17h55 no trecho Sumaré a Cohab II e até 18h15 no sentido Cohab II a Sumaré.

25/12 (ter) – Não haverá operação.

26/12 (qua) – Operação em horário normal, de 5h30 às 23h, nas duas linhas.