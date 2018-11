Metrofor convoca empresas para exploração comercial nas estações Benfica e Parangaba

A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos disponibilizará, no próximo dia 26 (segunda-feira), mais um pacote de oportunidades de negócios nas estações da Linha Sul do Metrô de Fortaleza. Desta vez, empresas credenciadas poderão solicitar contratos para explorar espaços publicitários e máquinas de vendas nas estações Benfica e Parangaba.

Atualmente, a Cia já possui contratos para exploração de mídia e máquinas de venda na estação José de Alencar, e para abertura de lojas na estação Parangaba. Com esta nova etapa em suas atividades comerciais, a empresa espera dinamizar ainda mais as estações da Linha Sul, trazendo serviços para os passageiros do sistema.

“Esperamos, com essa nova etapa, potencializar o bem-estar e conforto do usuário, assim como disponibilizar para o mercado de mídias e propagandas um novo espaço em Fortaleza e Região Metropolitana, capaz de captar um número altíssimo de possíveis consumidores”, avalia a Diretora de Desenvolvimento Estratégico, Giselle Secundino.

Procedimento

Podem participar do processo de solicitação empresas previamente credenciadas na Cia Cearense de Transportes Metropolitanos. No dia 26, a solicitação dos espaços de negócios será feita online, por meio de sistema específico disponibilizado pela Cia. Todas as informações necessárias para o credenciamento e para a solicitação de contrato estão disponíveis na página de negócios do Metrofor, através do endereço www.metrofor.ce.gov.br/negocios.

Com Metrofor