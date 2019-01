Metrofor opera linhas até 20h nesta quinta-feira (10)

Posted on

A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou por meio de nota que encerrará a operação das linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe às 20h nesta quinta-feira (10).

A decisão é por conta do ataque a base da estrutura por onde passa a Linha Sul do Metrô de Fortaleza, no bairro Parangaba, na madrugada desta hoje.

A onda de violência já acontece no Ceará pelo 9º dia consecutivo. E segundo o Governador Camilo Santana, já foram realizadas 277 prisões de suspeitos de participar dos atos criminosos.

Pelo menos 182 explosões e incêndios em equipamentos públicos e privados foram registrados em 43 município do Estado.