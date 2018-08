Metrofor: queda de árvore provoca pane elétrica e desordem na Linha Sul

Uma troca de veículos causou, nessa segunda-feira, 20, confusão no metrô de Fortaleza. A mudança ocorreu devido à interrupção da rede elétrica do sistema, após uma árvore cair sobre parte da fiação, de acordo com informações da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, Metrofor.

A interrupção causou atraso no horário dos trens, que consequentemente resultou em estações e vagões superlotados, especialmente por conta do horário da paralisação — entre às 6 e 31 e 8 e 39 da manhã. O Metrofor divulgou nota explicando que a queda da árvore aconteceu após “um ato de vandalismo”.

Em 2018, o serviço de transporte do Metrofor apresentou outras falhas na Linha Sul. Em janeiro, uma pane elétrica, na subestação de energia do bairro Benfica, paralisou o metrô por 30 minutos. Outra pane aconteceu em junho, e obrigou passageiros a caminhar pelos trilhos do metrô, entre as estações Rachel de Queiroz e Virgílio Távora, no sentido Centro-Maracanaú.