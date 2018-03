Micro e Pequenas Empresas podem contratar até R$ 50 mil de giro no Banco do Nordeste pelo Internet Banking

Promover o desenvolvimento regional, com o máximo de conforto para os clientes e agilidade na liberação dos recursos. Esse são os focos do Banco do Nordeste, que lança série de iniciativas digitais para agilizar o processo de concessão de crédito, especialmente com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). A mais recente é a possibilidade de contratação de até R$ 50 mil para capital de giro simples por micro e pequenos empresários via Internet Banking.

É necessário ter cadastro atualizado e limite disponível. Aí basta acessar, no menu “Crédito” a opção “Solicite seu crédito”. Podem ser financiados aquisição de matérias-primas, insumos, mercadorias e gastos gerais com esse recurso.

“O Banco do Nordeste já é um banco digital. Vamos, cada vez mais, gerar comodidade ao clientes e potencializar o atendimento por canais virtuais. Em breve, a solicitação de crédito digital também estará disponível para aquisição de máquinas e equipamentos”, adianta o presidente da instituição, Romildo Rolim.

Em 2017 o BNB contratou R$ 1,2 bilhão de capital de giro com micro e pequenas empresas da Região com o FNE. Para 2018 a expectativa é de crescimento desse valor.

Cadastro

As novidades não param por aí. As pessoas jurídicas e físicas têm a opção de fazer cadastro virtual e atualizar dados na internet por meio do envio de documentos pelo Internet Banking. O cadastro digital também vale para clientes antigos que precisam atualizar a documentação para contratar novas operações.

Abertura de conta

Também já está disponível a pessoas físicas a opção de abrir conta corrente pela internet. Com isso, o Banco oferece acesso virtual à instituição, horário de atendimento estendido e evita deslocamentos até as agências físicas.

Com informações do BNB