Milagres: PRF apreende mais de 300 kg de maconha em veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 300 quilos de maconha em Milagres, nesta quarta-feira (13). De acordo com os agentes, a droga foi achada dentro de um veículo durante uma fiscalização de rotina, no posto do órgão que fica no Km 478 da Rodovia BR-116.

A quantidade de drogas apreendida segundo o agente Chaves, foi a maior deste ano na região, 438 tabletes, totalizando 314,75 kg de maconha.

De acordo com a PRF o motorista de 24 anos de idade, ao ser avistado pelos agentes, tentou fugir da abordagem.

A droga foi achada dentro das portas, bancos traseiros e no porta-mala do veículo. Segundo a polícia, o suspeito informou que receberia R$ 10 mil pelo transporte do entorpecente, com origem do Paraguai. O carregamento tinha por destino final um posto de combustível em Fortaleza.

Segunda a PRF, o caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Brejo Santo, para prosseguir com as investigações.