Milhares de fortalezenses visitam cemitérios nesta sexta

Cerca de 70 mil pessoas visitaram os cemitérios de Fortaleza neste Dia de Finados. Cada local realizou missas, celebrações ecumênicas e decorações para recepcionar familiares que foram prestar homenagens aos entes queridos. No Parque da Paz não houve a tradicional chuva de pétalas, mas foram realizadas cinco celebrações na capela do campo santo.

No cemitério Cemitério São João Batista, o mais antigo de Fortaleza, houve música ao vivo. Serão seis missas ao longo do dia, marcando a homenagem dos visitantes aos familiares e amigos falecidos.

No Cemitério de Messejana, a manhã foi de orações e homenagens. Pessoas deixavam flores e acendiam velas nos túmulos para manter sempre acessa a chama da vida.

No São Vicente de Paula, no Mucuripe também muitas orações e emoção marcaram o dia. No cemitério Jardim do Éden, em Pacatuba, teve programação religiosa, com uma cerimônia evangélica.

No Parque da Saudade, em Caucaia, segundo os administradores, mais de 30 mil pessoas passaram pelo campo santo. Por volta das 11h, um helicóptero sobrevoou o cemitério, e lançou pétalas de rosas.