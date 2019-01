Ministério altera valor de auxílio-reclusão e salário-família

Os beneficiários do auxílio-reclusão, benefício dado aos dependentes do segurado do INSS preso em regime fechado ou semiaberto durante o período de reclusão ou detenção, foi reajustado pelo Ministério da Economia. Eles devem receber, no máximo, R$ 1.364,43 por mês. O valor subiu em relação a 2018, quando o teto era de R$ 1.319,18.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Diassis Lira, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!