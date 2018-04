Ministério da Cultura capacita produtores sobre Lei Rouanet em Fortaleza nesta sexta (6)

O Ministério da Cultura (MinC) realiza nesta sexta-feira (6), em Fortaleza (CE), o seminário do Circuito #CulturaGeraFuturo, que vai capacitar produtores culturais e gestores públicos para utilizarem os mecanismos de fomento à cultura disponibilizados pelo governo federal. A ministra da Cultura interina, Mariana Ribas, vai abrir o seminário representando o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. O evento ocorre das 8h30 às 18h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

A capital do Ceará será a segunda das 27 capitais brasileiras que vão receber, até julho, equipes do MinC levando orientações sobre a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e outros mecanismos de fomento. O primeiro seminário foi realizado em Macapá (AM), na última segunda-feira (2).

Apenas em 2018, há R$ 1,35 bilhão disponíveis para incentivo a projetos via Lei Rouanet em todo o Brasil; além de cerca de R$ 1,5 bilhão para o fomento ao Audiovisual.

Seminário

O seminário terá a duração de um dia. Uma equipe da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic) do MinC, responsável pela gestão da Lei Rouanet, explicará como funciona o principal mecanismo de fomento à cultura do País, orientando os participantes e tirando dúvidas sobre a apresentação de projetos.

Outra, com representantes da Secretaria do Audiovisual (SAv) do MinC e da Agência Nacional do Cinema (Ancine), vai detalhar os editais e as linhas de financiamento disponíveis para o setor do audiovisual. Além disso, durante o seminário serão dadas orientações a incentivadores sobre as vantagens e as formas de apoiar projetos culturais.

Serviço

Evento: Circuito #CulturaGeraFuturo

Local: Auditório Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81. Praia de Iracema), Fortaleza (CE)

Data: 6 de abril de 2018

Horário: 8h30

Com informações Ministério da Cultura