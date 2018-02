Ministério da Educação autoriza abertura do primeiro curso de Direito em Caucaia

O Diário Oficial da União desta segunda-feira (26) traz portaria que autoriza a implantação de curso de graduação em Direito, com 200 vagas anuais, a ser oferecido em Caucaia, pela Faculdade Terra Nordeste (Fatene). A unidade recebe alunos de Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, Trairi, Itapipoca, Amontada, Tururu, Pentecoste e Maracanaú.

À frente da interlocução entre a instituição e o Ministério da Educação, o deputado Danilo Forte (DEM-CE) explica que este é um sonho antigo dos estudantes e uma nova opção para a juventude de município. “Inadmissível uma cidade com mais de 300 mil habitantes não ter curso de Direito. Vai ser importante para a população que poderá formar seus filhos para defender os seus direitos”, diz.

Em setembro do ano passado, o parlamentar, acompanhado pelo diretor geral da Fatene, professor Francisco Pessoa, participou de audiências com o ministro Mendonça Filho que se comprometeu com a demanda. “Se não fosse o trabalho do deputado Danilo Forte em Brasília, não teríamos alcançado essa conquista para educação superior da região”, ressalta Pessoa.

