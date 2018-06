Ministério da Justiça recebe sugestões para elaborar proposta de indulto natalino

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) do Ministério da Justiça e da Segurança Pública recebe, até 20 de agosto deste ano, sugestões para a elaboração de proposta de decreto de indulto natalino. Além disso, haverá audiência pública em 3 de agosto, das 14h às 18h, no auditório Tancredo Neves, na sede do Ministério.

As sugestões podem ser enviadas por e-mail (rafael.sousa@mj.gov.br) ou via postal. O endereço é: Esplanada dos Ministérios – Bloco T – Ed. Sede do Palácio da Justiça, 3º andar, sala 303 – CEP 70064-900 – Brasília/DF.

O indulto natalino é o perdão concedido a alguns condenados por determinados crimes, extinguindo a pena. É um ato do presidente da República, conforme previsão da Constituição Federal.

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará