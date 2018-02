Ministério do Turismo fiscaliza meios de hospedagem de Fortaleza

Fiscais do Ministério do Turismo iniciam nesta terça-feira (27) a operação “Verão Legal 2018”, em Fortaleza, para fiscalizar os meios de hospedagem da capital cearense. O objetivo é conferir se os prestadores de serviço turísticos estão seguindo o que determina a Lei do Turismo e estão devidamente registrados no Cadastur, cadastro do Ministério do Turismo.

A fiscalização será realizada em vários pontos da cidade, em parceria com a Secretaria de Turismo do Ceará. Para manter o fator surpresa, a imprensa interessada em cobrir a fiscalização deverá se dirigir à sede da secretaria para saída em direção aos locais fiscalizados durante a ação.

Com informações do Ministério do Turismo