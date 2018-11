Ministério Público do Trabalho desligará todos os estagiários em dezembro

Estagiários do Ministério Público do Trabalho (MPT) receberam este mês a notícia que o órgão irá desligar todos eles no fim deste ano. “Ingressei na vaga em setembro deste ano e meu contrato, que iria até setembro do ano que vem, irá ser rescindido em 31 de dezembro”, reclama um dos estagiários, que prefere não se identificar. “O MPT alega falta de verbas. No entanto, acredito que vale a pena divulgar a falta de seriedade do órgão. O concurso ocorreu em julho. Será que não era possível prever tal ajuste nas contas?”, questiona.

Em nota, o órgão informou que a partir de janeiro todos os contratos serão suspensos. Porém, a depender de mudanças no orçamento até lá, a decisão pode ser revista. “Poderá ser revisto a qualquer momento, considerando mudança no cenário orçamentário, com a aprovação da LOA 2019”, afirmou o ministério, referindo-se à Lei Orçamentária Anual, que está sendo analisada no Congresso Nacional.

Confira nota do MPT na íntegra:

Diante dos cortes orçamentários e em obediência ao princípio da cautela, o MPT resolveu suspender o programa de estágio a partir de janeiro. Isso, todavia, poderá ser revisto a qualquer momento, considerando mudança no cenário orçamentário, com a aprovação da LOA 2019 que está em trâmite no Congresso.

Com informações Correio Brasiliense