Ministério Público emite nota pública sobre denúncia de estupro de universitária

O Ministério Público do Estado do Ceará emite nota pública a respeito do caso envolvendo uma estudante universitária de Fortaleza que denuncia ter sido vítima de racismo e estupro. No pronunciamento, o MPCE afirma que vem acompanhando o caso junto à Delegacia de Defesa da Mulher. Leia a nota na íntegra:

“O Ministério Público, por meio do Centro de Apoio Operacional Criminal (Caocrim), tem mantido contatos com a Polícia Civil, estando à inteira disposição para colaborar com o que for necessário para o pleno esclarecimento do caso e para garantir que os responsáveis respondam por seus atos na forma da lei. O MPCE repudia todas as formas de violência contra a mulher e reafirma seu compromisso na defesa e promoção dos direitos humanos.”

COM MPCE