Ministério Público inicia nesta quarta-feira os Encontros Regionais 2019 no Cariri

O Ministério Público do Estado do Ceará promove, quinta e sexta-feira (14 e 15 de março), a primeira edição dos Encontros Regionais 2019 no Cariri. O evento, que conta com a participação dos Centros de Apoio Operacional e promotores de Justiça da 1ª regional do MPCE, é voltado para o público interno do MPCE, gestores e agentes públicos.

O objetivo dos eventos é divulgar aos membros e servidores os resultados que vêm sendo alcançados pelos diversos projetos estratégicos da área-meio, na pessoa do procurador-geral de Justiça, bem como buscar apoio dos promotores de Justiça e dos gestores públicos municipais às ações e projetos da área-fim, gerenciados pelos Centros de Apoio Operacional nas áreas do Meio Ambiente (Caomace), da Cidadania (CAOCidadania), da Infância e Juventude (Caopij) e Cível e do Consumidor (Caoscc).

No primeiro dia, 14 de março, o evento será realizado para membros e servidores a partir das 13h na sede Cariri da Escola Superior do Ministério Público (Rua Catulo da Paixão Cearense, 134, 12º Andar, Ed. Central Park – Juazeiro do Norte). Os temas debatidos são: saneamento básico (com o Caomace); combate à tríplice epidemia (CAOCidadania); conselhos tutelares (Caopij); Projeto “OSC Legal: Adequação Legal e Capacitação das Organizações da Sociedade Civil” (Caoscc) e os resultados dos projetos da área-meio, com apresentação de Plácido Rios, Procurador Geral de Justiça.

A programação de sexta-feira, 15, inicia às 8h no auditório do Núcleo de Prática Jurídica da Unileão (Av. Maria Letícia Leite Pereira, s/n – Juazeiro do Norte) e tem como público-alvo membros e servidores do MPCE, agentes públicos das áreas de psicologia, serviço social, pedagogia, segurança pública, saúde, economia, ciências contábeis e demais interessados. A abertura, às 8h30, sucede o credenciamento. Em seguida, às 9h, o projeto Vidas Preservadas, de prevenção ao suicídio, será apresentado pelo Caopij. Às 10h, é a vez do Caocidadania falar sobre o Municipaliza, projeto de municipalização do trânsito. A última palesta é sobre saúde fiscal nos municípios, promovida pelo Caodpp.

Ao longo de 2019, os Encontros Regionais contemplarão todas as Unidades do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) no interior. O próximo evento será em Iguatu, nos dias 11 e 12 de abril. Quixadá (16 e 17/05), Russas (13 e 14/06), Sobral, Tianguá e Crateús (12 e 13/09) e Maracanaú e Caucaia (10 e 11/12) são os destinos seguintes.

com MPCE