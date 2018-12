Ministério Público promove ação social para carroceiros de Juazeiro do Norte

O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e da Cidadania de Juazeiro do Norte, promoverá um dia de ação social para carroceiros daquela cidade, no próximo domingo, dia 9 de dezembro, das 8h às 12h. O evento conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho da Prefeitura de Juazeiro do Norte (Sedest) e acontecerá na sede do órgão à Rua Monsenhor Esmeraldo, s/n, bairro Franciscanos.

Serão oferecidos diversos serviços gratuitos, como: palestras sobre saúde e direitos, corte de cabelo, atendimento veterinário para os animais, corte de cabelo, atividades de lazer para crianças, cadastro e esclarecimento de dúvidas sobre a participação em programas sociais e expedição de documentos oficiais. Às 8 horas, será servido um café da manhã para todos os participantes.

“O evento tem por finalidade a conscientização dos direitos referentes a cidadania, da legislação ambiental, apoio e fortalecimento da Associação dos carroceiros, em busca de uma vida mais digna pra os trabalhadores e seus familiares como também a proteção dos animais”, explica a promotora de Justiça Alessandra Magda Ribeiro.

