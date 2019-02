Ministério Público realiza audiência sobre irregularidades no Frotinha da Parangaba

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública, realiza, nesta quinta-feira (28/02), às 9 horas, audiência sobre o Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, conhecido como Frotinha da Parangaba. A audiência foi marcada após inspeção feita no Hospital, na manhã dessa segunda-feira (25), pela promotora de Justiça Ana Cláudia Uchôa de Albuquerque e pela analista ministerial Tamara Norões.

Dentre as irregularidades constatadas pelo MPCE, destacam-se: carência de profissionais, principalmente médicos e enfermeiros; acúmulo de pacientes na emergência aguardando leito em condições sub-humanas; sala de cirurgia sem uso por falta de equipamentos; paredes e tetos sujos, com presença de mofo e rachaduras; equipamento em uso obsoletos; e grande quantidade de pacientes com complicações decorrentes de diabetes aguardando avaliação vascular a ser feita em outra unidade de saúde.

Na audiência, a ser realizada no prédio das Promotorias de Justiça Cíveis, a direção do Frotinha e a Secretaria de Saúde do Município se manifestarão acerca da inspeção, definindo o prazo para fazer as reformas necessárias. O MPCE também vai instaurar procedimento para acompanhar o fluxo de atendimento na rede pública das pessoas com diabetes.

SERVIÇO

Audiência sobre Frotinha da Parangaba

Quando? 28 de fevereiro (quinta-feira), às 9 horas

Onde? Sala de audiências das Promotorias de Defesa da Saúde Pública. Rua Lourenço Feitosa, 90 – José Bonifácio, Fortaleza, Ceará.