Ministério recomenda cinco destinos religiosos para aproveitar o feriado da Semana Santa

Nova Jerusalém (PE)

Um dos principais espetáculos da Paixão de Cristo no Brasil ocorre na cidade de Nova Jerusalém, em Pernambuco. Lá, a encenação ocorre em um teatro ao ar livre com 100 mil metros quadrados. Esse espaço é cercado por uma muralha de pedras de quatro metros de altura, com 70 torres de sete metros cada uma.

Para reproduzir os caminhos percorridos por Jesus, são montados nove palcos que reproduzem cenários naturais, arruados e palácios, além do Templo de Jerusalém. Por isso, o público assiste ao espetáculo em pé e se descola entre os cenários, passando de uma cena e outra. Ao todo, 450 atores e figurantes atuam no espetáculo. Os ingressos vão de R$ 120 a R$ 140 (inteira) e podem ser adquiridos pelo site: http://www.novajerusalem.com.br.

Morro da Capelinha (DF)



Em Brasília, a Semana Santa é marcada pelo Via Sacra no Morro da Capelinha. O espetáculo, que neste ano completa 45 anos, é realizado por cerca de 1,4 mil moradores da região administrativa da Planaltina. Ao todo, são esperadas 150 mil pessoas. A programação completa pode ser conferida aqui: https://goo.gl/LcxAcc.

Aparecida (SP)



No Santuário de Aparecida, maior templo católico do Brasil, a programação da Semana Santa começa nesta quinta-feira (29), com a Missa da Ceia do Senhor e segue até o domingo de Páscoa (1°). O Santuário terá momentos litúrgicos e de reflexão para relembrar os últimos momentos da vida de Jesus Na sexta-feira (30).

No período da manhã, às 9h, acontece o Teatro e a Meditação da Via Sacra, que será encenado pelos participantes do projeto Jovens de Maria. No domingo de Páscoa, serão realizadas sete missas durante todo o dia. A primeira delas começa às 5h30, seguida pela Procissão da Ressurreição. As demais missas ocorrem de duas em duas horas até as 18h.

Ouro Preto (MG)



Com diversos atos religiosos, a Semana Santa em Ouro Preto é considerada uma das mais tradicionais do Brasil. A cidade mineira oferece atrações como encenações litúrgicas nas escadarias e adros das igrejas, via Sacra com quadros vivos, filmes e folheteria, com o histórico e a descrição das cerimônias, indicando rituais e locais.

Os fiéis também encontram exposições de artes em diversas salas e galerias da cidade, além da confecção do tradicional tapete, com cerca de 22 quilômetros, feito com serragem, borra de café, raspa de couro e afins.

Oeiras (PI)



Mais de 30 mil fiéis são esperados na maior e mais tradicional manifestação religiosa do Piauí. Lá as manifestações de fé começaram na última sexta-feira (23), com a procissão de Bom Jesus dos Passos. A manifestação mais emblemática é a Procissão do Fogaréu, que ocorre na Quinta-Feira do Fogaréu, quando milhares de homens com lamparinas simbolizando a busca pela prisão de Cristo. Na Sexta-Feira da Paixão será realizada a procissão do Senhor Morto.

Fonte: Governo do Brasil