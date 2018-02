Ministro assina ordem de serviço no aeroporto de Juazeiro

O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, vai receber R$ 2,6 milhões para reforçar o pátio de aeronaves. A ordem de serviço foi assinada, nessa segunda-feira, pelo ministro dos Transportes, Portos de Aviação, Maurício Quintella, durante a cerimônia realizada no aeroporto. A obra faz parte do programa do Governo Federal, Agora, é Avançar. O prazo de conclusão do serviço é de sete meses.

Para o ministro, a obra é uma prioridade do governo que vai possibilitar maior segurança operacional ao aeroporto. Em 2016, foi concluída a obra de recuperação da pista de taxiamento de aeronaves, com investimento de R$ 575 mil. Agora, o terminal terá seu pátio reformado. O aeroporto atende às regiões centro-sul do estado, o noroeste de Pernambuco e o sertão da Paraíba.

Em 2017, o terminal administrado pela Infraero registrou a maior movimentação de passageiros da sua história: 533,2 mil. O resultado foi 1,7% maior do que o registrado no ano anterior.

Também no ano passado, o Aeroporto foi qualificado na terceira rodada do Programa de Parcerias de Investimentos, compondo o Bloco Nordeste, do qual fazem parte outros cinco aeroportos: Recife (PE), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Aracaju (SE) e Maceió (AL). A previsão é que o edital e o leilão ocorram até dezembro deste ano e o prazo de concessão será de 30 anos.