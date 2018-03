Ministro da Segurança, Raul Jungmann visita Fortaleza nesta quinta lançar centro de inteligência

O ministro da Defesa, Raul Jungmann (PPS), e o Diretor-Geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, virão a Fortaleza nesta quinta-feira, 15, para lançar o 1º Centro Integrado de Inteligência e Controle para o Combate ao Crime Organizado do Brasil.

O início da ação, articulada por governadores do Nordeste e pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), foi confirmado nesta terça-feira pelo peemedebista. Eunício afirma que a data do lançamento foi definida na manhã desta terça-feira, mas não detalha, no entanto, onde deverá funcionar o órgão nem qual será o efetivo de agentes.

“Não se lida com o problema da violência pura e simplesmente dando uma arma para o cidadão ou aumentando as penas para todos os crimes. Não acho que isso seja o fundamental. O que é necessário é esclarecer os crimes, chegar aos culpados”, disse Eunício.

Ele destaca, por exemplo, informação de que a ordem para a chacina do Benfica, ocorrida na última sexta-feira, 9, teria partido de dentro de presídios do Ceará. “Nós temos aí um índice de que não chega a 8% da taxa de esclarecimentos de crimes. Isso se soluciona com inteligência”.

