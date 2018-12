Ministro diz que reforma da previdência está cada vez “mais madura”

O ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, que assumirá a chefia da Casa Civil no próximo governo, afirmou hoje (27) que, “no momento certo”, a proposta de reforma da Previdência será apresentada. Sem indicar prazos, ele disse que as equipes que estudam o assunto estão afinadas.

“Isso está cada vez mais maduro, os grupos estão muito afinados. No momento certo, quando o presidente comandar, ela vai aparecer”, afirmou o ministro, ao apresentar a agenda dos primeiros 100 dias para o próximo governo, resultado dos trabalhos realizados pela equipe de transição.

Onyx Lorenzoni afirmou que a equipe econômica, sob comandada do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, trabalha para zerar o déficit nas contas públicas já no próximo ano. A meta do governo, no entanto, ainda prevê déficit em 2019 no valor de R$ 139 bilhões.